Les Belges à l'étranger: le Fenerbahçe de Batshuayi remonte trois buts de retard face à Theate et Rennes

Theate, Doku et Batshuayi dos à dos

Avec Arthur Theate au cœur de sa défense, le Stade Rennais a concédé le match nul, 3-3, après avoir mené 0-3 au Fenerbahçe pour la 5e journée de la phase de poules de l'Europa League dans le groupe B.

La rencontre entre les deux équipes invaincues et en tête du groupe B de l'Europa League a d'abord tourné à l'avantage de Rennes, qui a rapidement pris l'ascendant avec des buts de Gouiri (5e et 30e) et Terrier (16e) avant la demi-heure. La réplique de Valencia (42e) pour Fenerbahçe a été suivie en fin de rencontre par un but de Zajc (82e) et l'égalisation libératrice de Mor (88e).

Arthur Theate a disputé toute la rencontre en défense centrale pour Rennes, alors que Jérémy Doku est resté sur le banc. Côté turc, Michy Batshuayi est entré au jeu à la 61e minute à la place de Joao Pedro.

Les Rennais (11 points) sont en tête, à égalité avec Fenerbahçe. Les deux équipes se disputeront la première place à distance la semaine prochaine, face à Larnaca, 3e avec 4 points, et contre le Dynamo Kiev, définitivement dernier avec 1 point.

Sambi Lokonga titulaire lors de la défaite des Gunners

Dans le groupe A, Albert Sambi Lokonga et Arsenal se sont inclinés, 2-0, au PSV. Des buts de Veerman (56e) et de Jong (63e) en deuxième période ont permis aux Néerlandais d'infliger leur première défaite aux Gunners, qui demeurent en tête du groupe. Titulaire, Albert Sambi Lokonga a disputé 56 minutes avant d'être remplacé par Thomas Partey. Bakayoko est resté sur le banc du PSV pendant toute la rencontre.

Arsenal reste en tête avec 12 points, 2 de plus que le PSV. Bodo/Glimt (4 points) devra défendre sa 3e place lors de la dernière journée après avoir concédé la défaite contre Zurich (3 points).