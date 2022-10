Trossard continue sur sa lancée et inscrit un but après 5 minutes de jeu face à Chelsea (VIDEO)

Après avoir inscrit un triplé face à Liverpool il y a quelques semaines et avoir réduit la marque face à Manchester City il y a quelques jours, Leandro Trossard continue de scorer contre les grands : face à Chelsea, il n’aura fallu que cinq minutes au Diable pour ouvrir la marque.

Après avoir reçu le ballon de l’ancien Unioniste Kaoru Mitoma dans la surface, Trossard s’est permis de dribbler le gardien des Blues Kepa pour ensuite pousser le ballon dans un but vide.

Quelques instants plus tard, Brighton inscrivait déjà un second but grâce à un auto but concéder par Loftus-Cheek.

Pour Trossard, il s’agit déjà du septième but en Premier League depuis le début de la saison.