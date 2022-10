De Bruyne va-t-il disputer sa dernière Coupe du monde ? "Je ne sais pas si j'y serai"

La Coupe du monde a lieu dans à peine 3 semaines. A quelques jours du début du grand évènement, les footballeurs concernés veulent à tout prix éviter les blessures et se préserver pour le Mondial. Pour Kevin De Bruyne, cette édition au Qatar aura un goût particulier.

"C'est la première fois que mes enfants pourront me voir à un Mondial", confie-t-il à The Independent. Ma famille sera là pour la phase de poules. Ce sera spécial car c'estun événement que je ne voulais pas qu'ils manquent. Ils ont six, quatre et deux ans. Les deux aînés suivent déjà un peu le football, mais ma fille, pas encore, mais elle pourra profiter du soleil et de la piscine."

Cette Coupe du monde est un objectif important pour le Belge. A 31 ans, il reconnaît lui-même qu'il ne sait pas s'il sera là lors de la prochaine édition en 2026. "J'ai 31 ans, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il se passera dans quatre ans. Je ne sais pas si j'y serai.C'est une inconnue, le timing. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter ou d'y penser maintenant. Je prendrai ça comme cela arrive et je jouerai du mieux que je peux."

De quoi faire passer un message ?