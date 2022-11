"Nous allons essayer de le préparer": Lieven Maesschalck s’exprime à propos de la blessure de Romelu Lukaku

La Belgique retient son souffle. Et pour cause. Ce lundi on apprenait que Romelu Lukaku avait rechuté. Un nouveau coup dur lorsque l’on sait que le numéro neuf revenait à peine d’une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Un nouveau coup dur qui a des conséquences directes sur le Diable rouge. Premièrement, il ne jouera plus pour l’Inter avant le début de la Coupe du monde au Qatar. Il s’est envolé ce mercredi pour la Belgique afin de se préparer au mieux et de choisir une stratégie pour revenir le plus vite possible en évitant une nouvelle rechute. D’ici quelques jours et après avoir consulté le staff des Diables, il retournera en Italie pour de nouveaux examens. Un déplacement dans son pays natal totalement validé par le club intériste annonce la Gazzetta.

Pour VTM, Lieven Maesschalck, le célèbre physiothérapeute des Diables, s’est exprimé à propos de la revalidation du Diable rouge. "Nous allons essayer de le préparer", a-t-il sobrement commencé. "Nous allons évaluer sa situation au jour le jour, nous déciderons ensuite s’il doit rester en Belgique ou pas. Je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus."

Nous avons déjà eu le cas avec Kompany et Witsel

Le médecin veut du calme autour de son joueur pour qu’il puisse se concentrer à fond sur sa revalidation sans se mettre de pression. Pour Lieven Maesschalk, des précédents cas prouvent qu’il est possible de revenir en forme pour une grande compétition malgré une blessure. "Romelu a beaucoup d’expérience et est assez fort mentalement pour rebondir. Nous avons déjà eu le cas avec Kompany et Witsel, avant le Mondial 2018 et l’Euro 2020", a-t-il rappelé. Normalement, l’attaquant devrait manquer le premier match contre le Canada et va tout faire pour revenir contre le Maroc.

Autre joueur blessé : Alexis Saelemaekers. Le flanc droit travaille toujours à son retour. Mais il semble partir de trop loin pour espérer une place dans les 26 le 9 novembre prochain. Dans un bref commentaire, l’ancien joueur du RSCA a annoncé que "les choses s’amélioraient" qu’il "espérait être forme à temps pour la Coupe du monde."