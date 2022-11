Roberto Martinez vole encore au secours d’Eden Hazard : "Les critiques sur son poids sont non pertinentes et paresseuses !"

Ce mercredi soir, Eden Hazard ne sera pas sur la feuille de match contre le Celtic (18h45). La faute à une légère blessure musculaire provenant d’une surcharge. Une petite blessure paradoxale lorsque l’on connaît le temps de jeu famélique du capitaine des Diables rouges chez les Merengue. En effet, le Brainois ne culmine qu’à 229 minutes de jeu cette saison. En Liga, c’est encore plus préoccupant car le numéro 7 n’a plus joué une minute depuis… le 11 septembre dernier contre Majorque. Soit sept rencontres de suite où il n’a pas décollé ses fesses du banc.

Depuis son arrivée, les critiques s’abattent donc sur Eden Hazard. Que ce soit pour ses prestations bien éloignées de celles de Chelsea mais également pour son hygiène de vie en dehors du terrain. Ce qui aurait entraîné des problèmes de poids, notamment lors de son arrivée à la Casa Blanca.

Dans la capitale espagnole, le cas Eden Hazard déchaîne les passions. Mais s’il y en a bien un qui continue de soutenir l’attaquant de 31 ans, c’est Roberto Martinez. "Eden Hazard peut avoir de mauvais matchs et des moments où il ne preste pas à son meilleur niveau", a commencé le sélectionneur de la Belgique dans une interview pour talkSPORT. "Certains estiment que c’est à cause de sa morphologie et qu’il a trop de graisse corporelle. Mais il a exactement la même masse graisseuse quand il fait la différence ! C’est un joueur basé sur son talent, pas sur l’impact physique qu’il apporte au jeu."

"Un commentaire facile"

Pour Roberto Martinez, son poids n’est absolument pas la cause de ses mauvaises performances. "Il s’agit d’un commentaire facile. Si Hazard ne joue pas bien, on dit qu’il n’est pas aussi mince ou aussi athlétique qu’il devrait l’être. Je pense que c’est un commentaire non pertinent et paresseux."

Cependant, il ne faut pas fermer les yeux. Avec la sélection, le numéro dix des Diables s’est montré moins en verve lors des deux dernières rencontres face à la Pologne et les Pays-Bas. Notamment lors d’une occasion quatre étoiles face aux Oranje qu’un bon Eden aurait catapulté au fond des filets. Malgré cela, même sur une jambe ou en manque de rythme, Hazard reste un pion majeur sur l’échiquier de Roberto Martinez. "Il a tellement de talent", poursuit-il. "Il est né pour jouer au football. Je pense qu’il est l’une de ces personnes que vous voyez et qui font la différence. Il a ce talent naturel."

"Il a cette merveilleuse qualité humaine"

On ne sait pas encore si Eden Hazard sera titulaire au Qatar. Pour l’ancien coach d’Everton, sa place dans le groupe ne souffre d’aucune contestation. Évidemment, il préférerait le voir titulaire au Real. Mais Martinez insiste sur la personnalité hors du commun de son capitaine pour justifier aussi sa place au Qatar. "Il a cette merveilleuse qualité humaine, il illumine la pièce quand il entre. Il est l’un de ces leaders tranquilles avec lesquels vous aimez travailler. C’est un joueur si exceptionnel pour ses qualités mais si normal par sa personnalité."

Une chose est certaine, Eden Hazard fera partie des premiers noms couchés par Roberto Martinez le 9 novembre prochain. Dans quel rôle ? Le mystère reste entier comme le sélectionneur l’a admis dans la DH ce week-end : "On est plus fort avec un Eden affûté. Mais cela fait deux ans qu’il n’a presque pas joué 90 minutes. On va lui donner tout ce qu’on peut pour qu’il soit prêt pour le premier match. Cela ne signifie pas qu’il débutera, mais il sera notre capitaine. S’il peut être utile comme joker ? Le temps nous le dira. Le match amical contre l’Égypte sera très important pour lui. Il faut aussi tenir compte du fait qu’il n’y aura que trois jours de récupération entre les matchs."

