Les Belges à l'étranger: l'AS Monaco facile vainqueur de l'Etoile Rouge (4-1) et qualifié pour les barrages

Outre, les joueurs de Gand, Anderlecht et de l'Union, plusieurs Belges étaient concernés jeudi soir par la 6e et ultime journée de la phase de groupes de l'Europa League et de la Conference League.