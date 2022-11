Eden Hazard régale pour son retour à l’entraînement et reçoit les éloges de Benzema : "Quelqu’un avec d’énormes qualités"

Bonne nouvelle pour les Diables rouges : Eden Hazard a fait son retour à l’entraînement. Blessé à cause d’une surcharge physique au genou, il était absent du groupe lors du match nul contre Girona (1-1) et de la victoire en Ligue des champions face au Celtic (5-1).

Ce vendredi, il a fait son retour à l’entraînement. Et le Belge de 31 ans a semblé affuté. Comme le prouve cette superbe talonnade devant un certain Karim Benzema lors de la séance.

Le Français s’est d’ailleurs montré élogieux envers notre compatriote dans une interwiew offerte à GQ. Lors de cet entretien, il revenait sur le penalty qu’il avait offert à Eden Hazard plus tôt dans la saison contre le Celta Vigo. "Je voulais juste donner à un coéquipier la chance de marquer un but", a commencé KB9. "Simplement parce que c’est un joueur que j’apprécie. Quelqu’un avec d’énormes qualités. C’était son moment. Je voulais qu’il marque pour qu’il prenne plus de confiance en lui." Un beau geste qui, malheureusement, n’a pas eu l’effet escompté car le numéro 7 a raté sa chance.

Évidemment, ce magnifique geste à l’entraînement ne va pas tout changer. La situation du Brainois reste précaire au Real Madrid où il n’est plus que le cinquième voire le sixième choix de Carlo Ancelotti. Toujours est-il que l’attaquant postule à nouveau pour une place dans le groupe pour le déplacement au Rayo Vallecano ce lundi.