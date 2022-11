Les Belges à l'étranger: Kevin De Bruyne s'impose sur le fil, Trossard à l'assist dans la victoire face aux Wolves

Premier League

Manchester City gagne même dix, Brighton et Trossard s'imposent chez les Wolves

Malgré leur infériorité numérique, Manchester City est venu à bout de Fulham 2-1, grâce à un nouveau but de l'inévitable Erling Haaland dans les derniers instants, samedi dans le cadre de la 15e journée de Premier League (2-1). Après le quart d'heure de jeu, Julian Alvarez (16e) a ouvert le score avec une frappe qui a terminé dans le toit du but adverse. La joie de Manchester City a finalement été de courte durée après un mauvais tacle de Joao Cancelo (26e). M. Darren England a alors pris la lourde décision de renvoyer le défenseur portugais au vestiaire et d'accorder le penalty à Fulham que Andreas Pereira (28e) a converti.

En deuxième période, les hommes de Pep Guardiola sont revenus sur le terrain le couteau entre les dents et ont imposé un jeu très offensif. Kevin De Bruyne a finalement réussi à trouver Erling Haaland qui a placé une tête à l'intérieur du poteau droit, mais le VAR en a décidé autrement et le but a été annulé. Dans les dernières minutes, les Cityzens ont finalement pris l'ascendant grâce à un penalty d'Erling Haaland (90+5e).

Avec 32 points sur 39, Manchester City est en tête du championnat anglais devant Arsenal (31 points) qui a match de retard qu'il jouera dimanche en fin d'après-midi à Tottenham. Fulham pointe au 8e rang avec 19 points.

Dans un même temps, Brighton s'est imposé 2-3 à Wolverhampton. Leandro Trossard a cédé sa place pour la fin de match (82e).

Adam Lallana (10e) a mis le feu aux poudres pour Brighton sur une belle passe de Trossard. Deux minutes plus tard, les Wolves sont revenus au marquoir via Boubacar Traore (12e). Après la demi-heure de jeu, Ruben Neves (35e) a réussi à tromper le gardien avant que les "Seagulls" égalisent à leur tour via la tête de Kaoru Mitoma (44e). Juste avant la pause, la situation s'est compliquée pour les Wolves qui se sont retrouvés à dix après un mauvais tacle de Nelson Semedo (45+5e). Dans les dernières minutes, c'est finalement Brighton qui a pris l'ascendant via la frappe de Pascal Gross (83e).

Au classement, Brighton occupe la 6e position du classement avec 21 points alors que Wolverhampton se retrouve à égalité avec la lanterne rouge Nottingham. Les deux clubs comptent 10 points 42 possibles.

Bundesliga

Wolfsburg et ses Belges s'imposent à Mayence, Lukebakio buteur malgré la défaite du Hertha

Wolfsburg a facilement empoché les trois points à Mayence dans le cadre de la 13e journée de Bundesliga (0-3). Koen Casteels n'a laissé aucun ballon rentrer dans sa cage et a couvert l'entièreté de la rencontre tout comme son défenseur Sebastiaan Bornauw. Patrick Wimmer (33e) a mis le feu aux poudres avec une tête sur corner après la demi-heure de jeu. En deuxième période, Maximilian Arnold (70e) a doublé le score sur un coup-franc tiré avec précision. Même en fin de match, les Wolves ont continué d'imposer leur jeu et ont réussi à trouver les filets adverses une dernière fois. Ridle Baku (84e) a conclu une belle action collective avec un tir en finesse.

Avec cette victoire, les Wolves sont 11 avec 17 points juste derrière leurs adversaires du jour qui ont une unité de plus.

Dans un même temps, le Hertha Berlin n'a pas démérité malgré leur défaite contre le Bayern Munich. Les Berlinois se sont inclinés 2-3 face aux champions d'Allemagne. Dodi Lukebakio a joué l'entièreté de la rencontre pour les Berlinois.

En première période, Jamal Musiala (12e) a ouvert le score sur une belle passe de Sadio Mane. Ensuite, c'est l'attaquant de pointe du Bayern Eric Choupo-Moting (37e, 38e) qui a pris les choses en mains avec un doublé en moins de deux minutes. Quelques minutes plus tard, le Hertha Berlin a bien réagi avec une reprise de volée de l'ancien joueur de Charleroi Dodi Lukebakio (40e) et un penalty de Davie Selke (45e).

Avec seulement une défaite lors de ces 14 derniers matchs de championnat, le Bayern Munich prend officieusement la tête du championnat avec 28 points devant Fribourg (26 points) qui a un match de retard. Le Hertha Berlin pointe au 14e rang avec 11 points.

Dortmund s'est imposé 3-0 samedi face à Bochum. Thorgan Hazard est monté sur la pelouse dans le dernier quart d'heure (78e).

Dès le début de la rencontre, les Borussen ont imposé leur rythme avec Youssoufa Moukoko (8e) qui a trouvé les filets adverses après une action solitaire et avec Giovanni Reyna (12e) qui a converti un penalty. Juste avant la pause, Youssoufa Moukoko (45+2e) a réussi à lober le gardien de Bochum sur une belle passe de Giovanni Reyna.

Au classement, Dortmund dépasse provisoirement Fribourg et prend la 3e place du championnat avec 25 points. Bochum se rapproche de la lanterne rouge avec 7 points à la 17e et l'avant-dernière place.

Ligue 1

Strasbourg, avec Sels, connaît un quart d'heure d'enfer et s'incline à Ajaccio

Après avoir mené 0-2, Strasbourg s'est fait remonter uis battre par le AC Ajaccio dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Matz Sels a dû se retourner à quatre reprises en moins d'un quart d'heure (4-2) sur l'île de beauté. Dès les premières minutes, Jean-Ricner Bellegarde (6e) a ouvert le score avec un beau coup-franc où il est parvenu à loger le ballon dans la lucarne droite. Quelques minutes plus tard, Kevin Gameiro (17e) a doublé la mise en lobant Benjamin Leroy. Après la demi-heure de jeu, la situation s'est inversée pour les Strasbourgeois, d'abord avec un tir en finesse de Youcef Belaili (33e), ensuite avec une frappe de Mounaim El Idrissy (35e). Après cette égalisation, les Corses ont obtenu un penalty qui a permis à Youcef Belaili (40e) de signer un doublé. Juste avant la pause, Riad Nouri (45+2e) a trompé Matz Sels avec une tête bien placée. En deuxième période, Ajaccio a joué la carte de la défense et Strasbourg n'a pas réussi à déployer son jeu.

Au classement, Strasbourg, qui n'a gagné qu'un seul de ses 14 matchs, se fait dépasser par son adversaire du jour et occupe la 18e place avec 10 points. Le AC Ajaccio, 17e, possède une unité de plus.

Eredivisie

Avec un but de Arno Verschueren, le Sparta Rotterdam s'impose contre Vitesse Arnhem

Samedi dans le cadre de la 13e journée de Eredivisie, le Sparta Rotterdam s'est imposé facilement 0-4 à Vitesse Arnhem. Arno Verschueren a couvert l'entièreté de la rencontre dans le camp des Rotterdamois.

Le Sparta a attendu l'heure de jeu pour mettre le feu aux poudres dans le stade de Arnhem. Le festival de buts a alors débuté avec une frappe de Tobias Lauritsen (69e) suivie d'un tir pleine lucarne de Sven Mijnans (72e). Dans les dernières minutes, c'est l'ancien joueur du Lommel SK Arno Verschueren qui a pris les commandes de la rencontre avec une passe décisive destinée à Tobias Lauritsen (88e) et une frappe où il est parvenu à tromper le gardien (90+1e). Le Belge est impliqué dans les deux buts malgré son poste de défenseur.

Au classement, le Sparta Rotterdam occupe la 6e place avec 23 points alors que Vitesse pointe au 15e rang avec 11 unités.