Trossard est convoité par trois clubs de Premier League : "Il a joué des matchs fantastiques"

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Difficile de passer à côté des performances de Leandro Trossard en Premier League. Auteur de sept buts et trois assists en quatorze rencontres, il est en moyenne décisif toutes les 109 minutes en championnat. Des statistiques en amélioration. L’an dernier, il tournait à une moyenne d’une action qui amène un but toutes les 255 minutes. Il est donc deux fois plus décisif que l’an dernier. Loin d’être anodin à quelques semaines du début de la Coupe du monde.

Face à Wolverhampton ce week-end, il a encore été important avec une passe décisive pour Lallana sur une belle remise lors de l’ouverture du score. Depuis l’arrivée du Roberto De Zerbi en remplacement de Graham Potter, l’ailier de formation a continué à se montrer performant. En sept rencontres, il a marqué cinq fois et donné une passe décisive. Alors que l’ancien coach, aujourd’hui à Chelsea, le plaçait sur le côté, l’Italien a repositionné le joueur dans l’axe avec la blessure de Welbeck. Ce qui lui réussit plutôt bien.

Forcément, avec ses prestations, le Diable est (très) surveillé. D’autant plus qu’avec un contrat qui court jusqu’en 2024, le Belge a une situation contractuelle favorable à un départ. Selon les médias anglais, trois équipes se sont positionnées : Arsenal, Chelsea et Newcastle.

🔥 Leandro Trossard face aux équipes du top de Premier League ! ⚔️🇧🇪pic.twitter.com/NZnLXZy1x2 — Diables Rouges - Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) November 2, 2022

Les deux clubs londoniens possèdent des arguments. Le premier joue le titre et n’a pas d’alternative réelle pour Bukayo Saka. Le second est désormais entraîné par Potter qui a fait de Trossard un meilleur joueur. Enfin, les Magpies tournent à plein régime depuis le début de la saison et ont commencé leur mue depuis l’arrivée des Saoudiens. Ils sont d’ailleurs bien partis pour jouer l’Europe l’an prochain.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est exprimé à propos de son joueur. Et de son avenir. "Je suis très heureux pour lui", a-t-il commencé. "Mais je pense qu’il peut encore faire plus. Lorsque je dis cela, ce n’est pas négatif. Avec moi, il a joué des matchs fantastiques. Lorsque je dis qu’il peut faire mieux, c’est parce que j’ai une énorme confiance en lui."

En gros, l’Italien estime que le ciel doit être la limite pour le joueur des Seagulls. "Dans différentes positions, il peut marquer davantage avec ses qualités. S’il évolue pendant 90 minutes comme il le fait parfois, il aura plus de chances d’être encore plus décisif. J’en ai également parlé avec l’équipe et elle pense la même chose."

Excellent en octobre, le joueur a été nommé pour le titre de meilleur joueur du mois. Important et décisif à Brighton, Trossard pourrait aussi rester dans un club où il se sent bien. D’autant plus que les Seagulls disposent d’une option pour prolonger le contrat de leur pépite d’un an. Mais ils prendraient aussi le risque de ne pas gagner de l’argent sur un joueur qui était arrivé pour 15 millions d’euros.

Une chose est certaine : l’attaquant a absolument tout fait pour essayer de bouleverser la hiérarchie chez les Diables.