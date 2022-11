"D’abord j’arrête le penalty et puis tout change" : Thibaut Courtois à nouveau abandonné par sa défense

On a pris l’habitude cette saison de voir Thibaut Courtois sourire de la victoire, mais regretter l’unique but concédé qui l’empêche d’ajouter un match supplémentaire sans encaisser à son palmarès. Avant ce lundi soir, le Diable rouge s’était en effet retourné une fois dans chacune des huit rencontres (7 victoires, 1 partage) de championnat disputées, créant ainsi chez lui une bonne dose de frustration compréhensible pour un gardien. Inutile donc de préciser que ce revers au Rayo Vallecano avec trois buts concédés (3-2) n'a pas vraiment eu le don de le réjouir.

"Marquer deux buts dans un stade aussi difficile que celui-ci devrait être suffisant pour gagner, mais ça n’a pas été le cas", peste Thibaut Courtois qui n’a toujours pas enregistré la moindre clean-sheet en Liga cette saison. "Cette année, nous encaissons trop de buts malheureux, certains sur des erreurs et d’autres car nous ne sommes pas à 100 % dans le match."

🕰️ | Le Real Madrid est surpris d'entrée de jeu par le Rayo ! 💥 #RayoRealMadrid pic.twitter.com/RKqDxNbgD1 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 7, 2022

🧨 | Álvaro García a transpercé les filets de Thibaut Courtois ! 🥵 #RayoRealMadrid pic.twitter.com/jwXqqEedB7 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 7, 2022

C’était le cas ce lundi soir, alors les Merengues menaient 1-2 après 41 minutes de jeu. "Nous prenons le 2-2 par malchance : nous ne dégageons pas le ballon, il reste dans la surface et le joueur met une mine pour marquer. Et en seconde période, avec le penalty, c’est aussi un manque de chance."

Le portier belge fait référence à la main malheureuse de Dani Carvajal ainsi qu’à la décision de la VAR d’accorder une deuxième chance à Oscar Trejo, alors que Courtois venait de stopper son penalty. "J’arrête le penalty mais Carvajal rentre trop tôt dans la surface et l’arbitre décide de le faire retirer. Sur le second penalty, je voulais rester au milieu, mais quand j’ai vu que le ballon allait sur la gauche, je me suis jeté au sol comme sur le premier. Je n’ai pas réussi à l’arrêter, c’est dommage."

🧱 | Deuxième penalty sauvé par Thibaut Courtois en une semaine... mais l'arbitre n'était pas d'accord ! ❌ #RayoRealMadrid pic.twitter.com/FwQg4GipJN — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 7, 2022

Cinq jours après avoir stoppé un autre tir au but en Ligue des champions face au Celtic, le Diable rouge s’était pourtant à nouveau bien préparé. "J’avais étudié les tireurs. C’est dommage qu’il a fallu le retirer, car ce sont des choses qui peuvent te donner de l’énergie pour la victoire et au final cela change tout. C’est un coup, ils y ont cru à nouveau."

Et malgré les tentatives madrilènes de Rodrygo, Asensio et Vinicius Jr. (Benzema était absent, Eden Hazard est resté sur le banc), le Rayo Vallecano a tenu bon pour infliger au Real sa première défaite de la saison en Liga. "Avec autant de matchs depuis la dernière trêve, c’est normal que nous ne soyons pas bien physiquement certains jours, alors on paie la facture", observe Courtois. "Nous avons affronté une équipe qui a mieux joué que nous et ça n’a pas été notre meilleur soir. Il faudra mieux jouer jeudi pour que le Barça, s’il gagne ce mardi soir (Ndlr : à Osasuna), n’ait que deux points d’avance avant le Mondial. Des points que nous pourrons récupérer après."