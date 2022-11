"Origi et De Ketelaere, la Belgique vous regarde": les Diables rouges de l’AC Milan doivent se montrer pour espérer voir le Qatar

La tension monte à deux jours de la liste de Roberto Martinez. Et cela vaut certainement pour les Diables rouges du Milan AC. Ce mardi soir, les Rossoneri affrontent Cremonese en Serie A. Selon les médias italiens, Divock Origi et Charles de Ketelaere vont obtenir du temps de jeu. Surtout, ils auront une autre mission dans un coin de leur tête : convaincre Roberto Martinez de les prendre avec lui au Qatar.

"Origi et CDK, la Belgique vous regarde", titrait ce matin Tuttosport. Dans son édition du jour, le média transalpin assure que ce duel pourrait s’avérer décisif pour les deux joueurs. Le premier sera titulaire ce soir tandis que le second devrait monter et espère enfin débloquer son compteur dans la Botte.

Pioli compte sur Origi

Pour Divock Origi, cela ressemble à une occasion en or. D’autant plus qu’Olivier Giroud sera absent ce mardi soir. Héros face à la Spezia avec un but spectaculaire en fin de rencontre pour donner la victoire à son équipe, le Français a également écopé d’une carte rouge pour avoir enlevé son maillot dans la foulée. Une absence qui offrira une chance à l’ancien Reds de se montrer.

La Gazzetta dello Sport confirme que Pioli compte plus que jamais sur son attaquant. "L’AC Milan aura besoin des buts de Divock Origi", pointe le média rose. Après avoir inscrit un but splendide contre Monza, le joueur a été plus effacé contre la Spezia. La bonne nouvelle est qu’il semble avoir retrouvé sa plénitude physique. Il va donc enchaîner une troisième titularisation d’affilée en championnat. Une sensation qu’il n’avait plus connue depuis… 2018 lors de son prêt à Wolfsburg. Une éternité.

Ce match est donc important pour son avenir en Italie. Mais aussi chez les Diables. Avec la blessure de Lukaku, l’attaquant sait qu’il a une carte à jouer. Car il est fort probable que Roberto Martinez prenne un troisième attaquant de métier dans les 26.

Alors qu’il avait déçu lors de ses dernières sorties avec la Belgique, Divock Origi pourrait recevoir la chance de disputer une seconde Coupe du monde. Pour cela, il devra convaincre le Catalan et battre la concurrence de Loïs Openda. Le Lensois réalise de très bonnes choses à Lens depuis son arrivée cet été. Il a déjà inscrit sept buts en Ligue 1 et a marqué contre la Pologne en juin. De son côté, Origi dispose de plus d’expérience et à l’habitude des grands rendez-vous. Les deux joueurs disposent donc d’arguments solides pour obtenir le précieux ticket.

La situation est différente pour CDK. Le dernier joyau du royaume peine à convaincre en Italie. Mais il a l’avantage de représenter l’avenir de notre équipe nationale. Dès lors, Martinez pourrait le prendre dans ses valises afin qu’il engendre de l’expérience. Un peu comme il l’avait fait pour Youri Tielemans en 2018.

Difficile de dire si ce rendez-vous face à Cremonese sera décisif pour les deux joueurs. Mais cette rencontre peut les aider à prouver qu’ils sont compétitifs pour la Coupe du monde cet hiver.