Les gardiens ont ce qu’ils veulent : Lemmens les accompagne au Qatar

Thibaut Courtois et ses collègues ont insisté pour qu’il revienne. L’autre entraîneur des gardiens, Iñaki Bergara, a un tir moins puissant dans les pieds suite à un problème au genou. Étant l’un des 56 prévenus dans l’affaire Veljkovic, Lemmens avait été mis sur la touche par l’Union belge. Il aurait touché 52 808 euros de factures via une société chypriote de Veljkovic. Pour que Lemmens puisse partir au Qatar, il a fallu qu’il trouve un accord financier et juridique à l’amiable avec le parquet fédéral. Hier soir, la fédération a communiqué que c’était chose faite.