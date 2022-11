Accueil Sports Football Diables Rouges Roberto Martinez à l’heure des choix : quelle liste attendre pour le Mondial ? Roberto Martinez dévoile sa liste des 26 ce jeudi midi. L’interrogation Lukaku occupera l’espace médiatique, mais pas seulement. Car il y a d’autres cas à trancher. Frédéric Bleus Spécialiste Standard de Liège Roberto Martinez dévoilera sa liste de 26 joueurs pour le Mondial ce jeudi midi. ©cameriere ennio

À 23, les places étaient comptées. À 26, il y a un peu plus de marge, et la place pour les surprises est un peu plus grande. Ce jeudi midi, Roberto Martinez va dévoiler sa liste...