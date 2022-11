Avec les tauliers et… plusieurs surprises: voici votre sélection pour la Coupe du monde au Qatar

C’est bien connu, il y a près de 11 millions de sélectionneurs en Belgique ! Et vous avez été nombreux à jouer le jeu sur votre site préféré. Ce jeudi midi, Roberto Martinez donnera ses 26 joueurs qui s’envoleront pour la Coupe du monde au Qatar Depuis des mois, nous vous proposons de vous mettre dans la peau du sélectionneur national et de désigner votre groupe pour cette grande compétition. Voici le verdict.

Les gardiens: une logique bien établie dans les cages

Thibaut Courtois et Simon Mignolet à l'entraînement, hier.

Pour le poste de gardien de but, aucune surprise. Thibaut Courtois est le joueur qui a reçu le plus de suffrages. Viennent ensuite le futur Soulier d’or Simon Mignolet et Koen Casteels.

Les sélectionnés : Courtois, Mignolet et Casteels.

Les non-sélectionnés : Sels, Kaminski, Van Crombrugge et Bodart.

Les défenseurs: des tauliers et une grosse surprise

En défense, tous les tauliers sont présents. Malgré leur retour en Jupiler Pro League, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Dedryck Boyata sont bien présents dans votre sélection ! Ce dernier est d’ailleurs une petite surprise tant son niveau au Club de Bruges ne convainc pas depuis son retour.

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, c'est 68 ans à eux deux mais aussi 256 caps chez les Diables.

Arthur Theate est également plébiscité, certainement grâce à son profil de gaucher. Leander Dendoncker est une valeur sûre et est le quatrième choix des internautes. Le milieu d’Aston Villa n’a pas beaucoup joué sous Steven Gerrard mais retrouve des couleurs ces dernières semaines. Surtout, il est précieux grâce à sa polyvalence.

Wout Faes a positivement étonné les lecteurs de la DH depuis son transfert à Leicester City cet été. Dur sur l’homme, il s’est imposé comme le numéro un derrière. Le dernier ticket est arraché par… Zeno Debast. Une grosse surprise ! Le jeune défenseur de 18 ans vous a convaincu durant ses deux matchs de septembre et représente l’avenir de notre équipe nationale.

Le grand perdant de votre liste est évidemment Jason Denayer. L’ancien lyonnais paye son transfert très tardif en Arabie Saoudite et son manque de rythme.

Les sélectionnés : Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker, Theate, Boyata, Faes et Debast.

Les non-sélectionnés : Denayer, Mechele, Bornauw, Delcroix, Vanheusden, Van der Heyden.

Les milieux de terrain : Onana et Vanaken sur le gong

Sept joueurs ont obtenu près de 20 000 votes : De Bruyne, Witsel, Tielemans, Carrasco, Meunier, Castagne et T. Hazard. Le premier cité sera d’ailleurs notre atout numéro un au Qatar.

Derrière ce petit groupe, deux joueurs se sont démarqués. Amadou Onana apporte un profil à la Marouane Fellaini qui nous manque en équipe nationale. Selon vous, il apporterait donc de la taille et du muscle à l’entrejeu. Comme il l’a démontré aux Pays-Bas notamment.

Enfin, le petit dernier n’est autre que Hans Vanaken. Le Brugeois a été très bon lors de ses récentes sorties avec les Diables rouges.

Parmi les déçus, on pourra noter Alexis Saelemaekers, champion avec l’AC et de retour après une blessure. Mais aussi Dennis Praet qui était présent à l’Euro. Les autres prétendants partaient de plus loin dans l’esprit de Roberto Martinez.

Les électionnés : De Bruyne, Witsel, Tielemans, Carrasco, Meunier, Castagne, T. Hazard, Onana et Vanaken.

Les non-sélectionnés : Praet, Saelemaekers, Verschaeren, Mangala, Sambi-Lokonga et Foket.

Les attaquants : un premier de classe, une fusée et un autre en perte de vitesse

Ce jeudi, nous retiendrons notre souffle pour Romelu Lukaku. Dans votre esprit, il est notre atout numéro un en attaque. Toujours blessé, on espère qu’il sera rétabli à temps pour le premier tour sans quoi Roberto Martinez ne le reprendra pas. Comme numéro deux, Michy Batshuayi s’est imposé dans votre esprit comme dans celui du coach espagnol.

Malgré son manque de temps de jeu au Real, Eden Hazard reste l’un des premiers noms que vous couchez sur la feuille. Tout comme son remplaçant naturel Leandro Trossard. Le Louvaniste est dans la forme de sa vie à Brighton et est votre troisième choix.

Pour les trois dernières places, il a fallu trancher. Malgré une situation délicate à l’AC Milan, Charles De Ketelaere a récolté plus de 17 000 voix. Un très beau score. Tout comme la fusée Jeremy Doku. Très souvent blessé depuis qu’il avait déposé sa carte de visite contre l’Italie lors de l’Euro, l’ailier dispose d’un profil peu commun en équipe nationale.

Le petit dernier en attaque n’est autre que Dries Mertens. Le lutin a perdu des plumes depuis plusieurs mois maintenant. Icône à Naples, il s’est exilé à Galatasaray. À 35 ans, il n’est plus considéré comme une priorité par les internautes mais fait tout de même partie de la sélection.

Dans ce compartiment du jeu, Loïs Openda et Dodi Lukebakio sont les deux non-sélectionnés qui mériteraient probablement le plus une place. Le premier cartonne à Lens tandis que le second s’est refait une santé du côté du Hertha Berlin en étant décisif chaque semaine ou presque en Bundesliga. Divock Origi partait de plus loin avec un début d’aventure poussif du côté de l’AC Milan. Tandis que Benteke est hors-jeu depuis son transfert du côté de la MLS.

Les sélectionné : Lukaku, Hazard, Trossard, Batshuayi, De Ketealere, Doku et Mertens.

Les non-sélectionnés : Openda, Origi, Lukebakio, Vanzeir et Januzaj.