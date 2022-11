Les surprises du chef: Jeremy Doku et Zeno Debast joueront la Coupe du monde avec les Diables rouges

Le sélectionneur des Diables rouges a bien sorti un lapin de son chapeau en reprenant Jeremy Doku dans sa sélection pour le Qatar. A Rennes, l'ailier virevoltant a accumulé les pépins physiques ces derniers mois, au point de disparaître des radars. Mais l'entraîneur catalan a visiblement tenu compte du profil unique du joueur: un élément déroutant capable d'éliminer son adversaire par ses capacités de dribbles, ce que peu de joueurs belges sont en mesure de faire.

"C'est un joueur qui a de la magie dans ses pieds", a reconnu Martinez. "Nous avons besoin de ce type de joueurs. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué mais il est en meilleure forme qu'on ne le pense. Je suis sûr qu'il sera suffisamment apte pour remplir le rôle qu'on souhaite lui confier."

D’autres choix opérés par Roberto Martinez vont faire couler de l'encre. Notamment à cause de l’âge des sélectionnés,.

C’est par exemple le cas pour Zeno Debast. Si le défenseur mauve de 18 ans est pétri de talent, d’aucuns verront cette participation au Mondial précipitée, le stoppeur mauve n’ayant qu’une vingtaine de matches pros au compteur, dont certaines dernières sorties contestées.

Pour Dries Mertens, c’est l’inverse : à 35 ans, alors qu’il a quitté Naples et ne preste plus au même niveau qu’avant à Galatasaray, le choix de le reprendre au Qatar semble plus motivé par ce que le joueur a apporté aux Diables par le passé que par ce qu’il peut encore leur fournir. Le 'pocket player' est toutefois, et c’est important pour Martinez, un élément important en matière de cohésion du groupe. "Il a de l'expérience et une bonne influence sur le reste du groupe", a reconnu le sélectionneur des Diables.