Quelle performance pour les Diables au Qatar? "On a plus de chances aujourd'hui qu'au Mondial 2018 ou qu'à l'Euro 2020"

Dans quelques jours, les Diables rouges s'envoleront pour le Qatar. Ce jeudi, Roberto Martinez doit révéler la liste complète des joueurs qui participeront à ce Mondial controversé. Peu importe la sélection, pour Georges Leekens, sélectionneur belge à deux reprises (1997-1999 et 2010-2012), les Diables ne décevront pas.

"Je crois qu’on a plus de chances aujourd’hui qu’au Mondial 2018 ou qu’à l’Euro 2020, confie l'ex-coach à nos confrères de 7sur7. Parce qu’à l’époque, les attentes étaient trop importantes. On n’avait pas encore l’expérience qu’on a aujourd’hui. Lors des éliminations contre la France et l’Italie, ça ne s’est pas joué à grand-chose. Ces deux équipes ont été un peu plus malignes que nous. On doit être un peu plus roublards et surtout ne pas commettre les mêmes erreurs individuelles."

La défense, talon d'Achille des Diables

Pour Georges Leekens, nos Diables doivent avoir l'ambition d'aller jusqu'en finale, et "pourquoi pas, secrètement, de la gagner". "Il faudra forcer le destin, le provoquer, insiste le sélectionneur retraité. Les gens n’y croient pas trop pour l’instant, il y a une forme de négativisme, mais ça peut vite changer. Si on gagne contre le Canada, la sauce peut prendre."

Georges Leekens reconnaît toutefois que la défense des Belges est à revoir. "Il y a beaucoup d’incertitudes dans ce compartiment-là. Il faudra être efficace derrière et ne pas donner de cadeaux. Notre défense n’est pas toujours un gage de sûreté." Le prédécesseur de Marc Wilmots a par contre une large confiance en notre attaque. "Offensivement, on est suffisamment armés pour rivaliser avec les ténors."

"On est en train de tuer Eden Hazard"

Eden Hazard doit-il être du voyage? "Eden reste un élément clé pour les Diables. C’est vrai qu’il ne joue pas au Real Madrid et qu’il est en manque de rythme, mais à mon sens, il peut jouer un rôle important en tant que remplaçant", estime Georges Leekens, qui déplore les critiques répétées envers notre attaquant fétiche. "Eden a besoin qu’on le soutienne, qu’on l’encourage. On est en train de le tuer. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas oublier tout ce qu’il a accompli avec la Belgique."

Enfin, Georges Leekens s'est exprimé sur l'avenir du sélectionneur actuel, Roberto Martinez. Si l'Espagnol n'est pas reconduit, il voit bien Michel Preud'homme reprendre les rênes de la sélection, voire même ... Thomas Vermaelen. "Il connait parfaitement le groupe et possède un profil intéressant (...) Personnellement, s’il en a l’ambition, ça peut être un bon candidat."