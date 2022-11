Les Belges à l’étranger : Brighton, avec Trossard, battu 1-2 à domicile par Aston Villa, Kompany toujours en tête de la Championship

ANGLETERRE

Trossard et Brighton surpris par Aston Villa

En Angleterre, Brighton s’est incliné 1-2 à domicile face à Aston Villa lors de la 16e journée du championnat d’Angleterre. Pourtant, les Seagulls ont pris un départ tonitruant avec un but d’Alexis Mac Allister dès le coup d’envoi (1re, 1-0) Les Villans ont renversé la tendance grâce à un doublé de Danny Ings (20e pen, 54e).

Leandro Trossard a joué l’intégralité de la rencontre avec Brighton, qui se retrouve 7e (21 points). Leander Dendoncker est monté au jeu (82e) pour assurer le succès d’Aston Villa (18 points, 12e).

En Championship (D2), le Burnley a terminé en tête de la première partie de la compétition. Après avoir battu 3-0 Blackburn, avec Thomas Kaminski dans le but, l’équipe de Vincent Kompany compte 41 points, trois d’avance sur Sheffield s et cinq sur Blackburn. Titulaires chez les vainqueurs, Manuel Benson et Anass Zaroury, qui a distillé l’assist sur le but d’ouverture d’Ashley Barnes (55e, 1-0) ont été remplacés à la 71e et à la 88e.

FRANCE

Reims et ses Belges partagent l'enjeu à Montpellier

En France, Brest a battu Troyes, avec Corentin Michel gardien réserve, 2-1. Les Finistériens ont poussé en début de rencontre avant de lever le pied, permettant à l’ESTAC de sortir de son camp. Brest a ouvert la marque par Romain Del Castillo, auteur de quatre buts cette saison tous sur penalty (55e, 1-0). Après que Troyes a égalisé grâce à un autogoal de Brendan Chardonnet (60e, 1-1), Brest a assuré sa victoire sur penalty par Steve Mounié (77e, 2-1), d'autant que Troyes s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion de Mama Baldé (81e). À La Mosson, cela a été plus calme entre Montpellier et Reims (1-1) où tout s’est joué en fin de match : Marshall Munetsi a marqué pour les Champenois (87e, 0-1) et Sacha Delaye a égalisé d’un tir des vingt mètres (90e, 1-1). Côté rémois (17 points, 11e), Thibault De Smet est sorti (83e) et Thomas Foket a quitté le banc (78e). Troyes est 13e avec 14 points comme Montpellier (14e) alors que Brest se hisse en 16e position (13 points).

PAYS-BAS

Groningue et Ngonge battus par Sittard

Aux Pays-Bas, alors qu’il avait ouvert la marque par Ricardo Pepi (45e, 1-0), Groningue a perdu 2-3 à domicile le duel de bas de classement de la 14e journée du championnat contre Sittard. En seconde période, un doublé de Paul Gladon (78e, 85e) a permis à Sittard de passer une première fois devant. Florian Kruger a encore remis les deux équipes à égalité (90e+1, 2-2) mais Tijjani Noslin (90e+4) a permis à Sittard de se hisser en 11e position (15 points) alors que Groningue occupe le 15e rang (12 points). Chez les perdants, Cyril Ngongé est monté au jeu (62e) tandis qu’Emmanuel Matuta est resté spectateur. Simultanément, Heerenveen a battu Cambuur 2-1 Jamie Jacobs a porté les visiteurs au commandement (10e, 0-1) mais les Frisons ont égalisé par Amin Sarr (36e, 1-1). Passeur sur ce goal, Anas Tahiri s’est mué en buteur pour donner les trois points à Heerenveen (82e, 2-1). Par contre, Antoine Coassin est monté au jeu pour la forme (90e+4). Au classement, Heerenveen occupe la 8e position (23 points) et Cambuur reste 17e (8 points).