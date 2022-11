Eden Hazard : "Je ne suis pas devenu nul en deux ans" (DIRECT)

La préparation des Diables pour la Coupe du monde débute dès ce lundi. Suivez les conférences de presse d’Eden Hazard et Wout Faes en direct.

D’une certaine manière, c’est ce lundi que le Mondial des Diables rouges débute. Les 26 joueurs rappelés par Roberto Martinez se retrouvent à Tubize cet après-midi pour entamer leur préparation pour le rendez-vous qatari.

Le rassemblement débute par une conférence de presse, avec deux joueurs face aux journalistes : Eden Hazard et Wout Faes.

Le feu follet belge a été le premier à s’exprimer. Sa situation délicate au Réal Madrid était évidemment sur la table.

"J’ai envie de jouer plus mais ça fait partie du sport. Il y a un entraîneur qui prend des décisions. J’espère que mon jour viendra", explique-t-il. Selon lui, un futur transfert en janvier n’est pas à exclure même s’il souhaite de son côté poursuivre son aventure dans la capitale espagnole.

Pas question cependant d’avoir des doutes quant à son niveau de jeu : "Des gens doutes de mes qualités mais moi je n’en ai pas", affirme l’attaquant. "Je ne suis pas devenu nul en deux ou trois ans. J’ai envie de montrer au peuple belge qu’il peut compter sur son capitaine. Le but, c’est d’aller le plus loin possible", clame Eden Hazard.

Interrogé sur sa concurrence avec Trossard, auteur de superbes prestations avec Brighton depuis le début de saison, l’ailier affirme qu’il veut jouer, même s’il reconnaît que son rival mériterait également sa chance.

Wout Faes, qui réalise également de très belles performances du côté de son nouveau club de Leicester City, a été le deuxième Diable à s'avancer devant les micros.

Un entraînement est prévu à 17 heures avec, au programme, une séance probablement allégée, axée sur la récupération puisque presque tous les Diables ont joué ce week-end.

Ce mardi, Roberto Martinez et ses hommes décolleront pour le Koweït où ils affronteront l’Égypte vendredi, avant de prendre la direction du Qatar pour y préparer leur entrée en compétition face au Canada le mercredi 23.