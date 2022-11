Fallait-il prendre Romelu Lukaku à la Coupe du monde? Pour cet ancien sélectionneur, prendre un joueur blessé "vampirise tout"

La Belgique toute entière a retenu son souffle. Mais Roberto Martinez a bien fait le choix de sélectionner Romelu Lukaku parmi ses 26 joueurs qui se sont envolés pour le Qatar. Pourtant, l'attaquant est toujours blessé. Actuellement, on ne connait toujours pas réellement le rôle que Big Rom' va pouvoir jouer dans cette grande compétition. Une chose semble acquise, il ne devrait pas être prêt pour la première rencontre face au Canada le 23 novembre.

Se pose dès lors une question: fallait-il le sélectionner? D'autres entraîneurs ont connu ce dilemme cornélien. Que ce soit Didier Deschamps avec Varane et Kimpembe. Ou Aliou Cissé avec Sadio Mané.

Avant la compétition, le sélectionneur français avait d'ailleurs été formel: "Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition", avait-il commencé pour Brut. "Partir sur une grande compétition avec des joueurs qui ne sont pas aptes, cela occupe beaucoup trop l'attention. Et pour ceux qui ont à jouer, cela monopolise aussi le staff médical. Moi, je considère qu'il faut partir avec des joueurs valides et aptes." Finalement, le sélectionneur des Bleus a dû se raviser au vu de la situation. Même si Presnel Kimpembe a déjà dû déclarer finalement forfait.

Un autre ancien sélectionneur des Bleus déconseille vivement de prendre un joueur blessé: Raymond Domenech. Certes, l'entraîneur est aujourd'hui moqué pour sa dernière expérience avec Nantes. Tout comme il est encore détesté dans l'Hexagone pour l'épisode Knysna en Afrique du Sud. Mais il a aussi hissé les bleus en finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie.

"Par deux fois, j'ai commis l'erreur de prendre des joueurs à court de forme", a-t-il commencé dans une interview pour TF1. "Avec Patrick Vieira en 2008 et William Gallas en 2010, j'entretenais le fol espoir qu'ils reviennent à temps. En fait, j'ai fait la même erreur que Roger Lemerre en 2002 avec Zinedine Zidane ou Jacques Santini en 2004 avec Marcel Dessailly."

Il a ensuite expliqué pourquoi il ne le referait pas. "Les blessés vampirisent tout", a-t-il poursuivi. "Les médias ne parlent que d'eux, les autres joueurs s'interrogent sur leur cas. À l'entraînement, on mobilise des gens spécialement pour qu'ils puissent travailler à part. C'est une plaie, une plaie totale."

Dans un avenir pas si lointain, cette stratégie avait plutôt bien fonctionné pour les Diables. Martinez avait choisi de prendre Kompany malgré une blessure qui l'a mis dehors durant l'ensemble de la phase de groupe. Vince The Prince avait ensuite repris sa place en huitième et avait réalisé plusieurs matchs de très haut niveau. L'an dernier, le Catalan avait également repris Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard. Les trois tauliers des Diables étaient blessés ou sur le retour lors de la préparation. Ils sont progressivement revenus dans la compétition et avaient permis de renverser le Danemark lors du second match de poule. L'avenir nous dira si Roberto Martinez regrettera son choix ou non cette fois-ci.