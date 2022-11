Menace d’arrêt, micro en panne et selfie : la folle conférence de presse des Diables au Koweit

Les médias belges étaient nombreux au rendez-vous de la conférence de presse du jour pour les Diables au Koweït mercredi après, au centre d’entraînement Al Yarmouk. Mais pas autant que les journalistes locaux, sevrés d’événements footbalistiques de haut niveau.

Mais on n’est pas certain qu’ils avaient tous une carte de presse. On rentrait dans la salle de conférence comme dans une église. Les curieux qui passaient par là ne se sont pas privés. "Quels joueurs vont venir ?" Quand on a répondu Loïs Openda et Leandro Trossard, ils ne cachaient même pas leur déception.

Mais soit, ils sont restés quand même et ça s’est vite entendu. Stefan Van Loock, l’attaché de presse des Diables, a dû élever la voix comme un instituteur et obtenir le silence. Openda a pu répondre aux questions des journalistes belges mais le service com’ de la fédération a dû demander le calme plusieurs fois. Des GSM qui sonnent, des bavardages bruyants et des chaises qui déménagent : il fallait tendre l’oreille pour comprendre les réponses de l’attaquant lensois.

Puis la parole a été laissée à la presse du Koweit. En arabe avec un traducteur. C’est d’abord un journaliste habillé d’un maillot du… Portugal qui a parlé. Une question deux fois plus longue que la réponse d’un Openda amusé par ce joyeux bordel. Déjà qu’il avait dû empiler deux chaises pour ne pas paraître trop petit devant la table, mise en place à la hâte, devant lui.

La concentration des locaux a encore baissé quand Trossard est arrivé. Ça parlait dans tous les sens et de plus en plus fort. Les GSM n’arrêtaient plus de sonner de partout. Et ça ne pouvait pas être les Belges vu que les communications ne passaient pas. Pas plus que le wifi d’ailleurs. Van Loock a alors menacé plusieurs fois de stopper la conférence de presse si le calme ne revenait pas. Remportant à chaque fois le duel mais juste pour une poignée de secondes.

Trossard a même dû se cacher pour ne pas rigoler quand un technicien koweïtien est venu changer les piles de son micro en pleine réponse du joueur de Brighton. Le bousculant légèrement au passage pour se frayer un chemin dans la forêt de micros sur la table. Vingt minutes chaotiques dans les installations défraîchies du Koweit SC, l’un des plus grands clubs du pays. Et tout s’est conclu par une inhabituelle séance de selfies entre Trossard et les journalistes. Au service communication de la fédération, on se réjouit déjà de retourner au Qatar, dans la nuit de vendredi à samedi, pour avoir le cadre ultra-serré de la Fifa.