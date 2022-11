Un supporter koweïtien intercepté de justesse alors qu’il courait vers les Diables en plein entraînement !

Moment de surprise pendant l’entraînement des Diables mercredi en fin d’après-midi au Koweït. Un supporter local a couru sur la pelouse en sprintant. D’abord étonné, le staff a fait barrière devant les joueurs qui faisaient un exercice près du poteau de corner. Il a été stoppé et mis au sol juste avant d’atteindre les joueurs. Il a été raccompagné au bord du terrain puis laisser libre. On a alors pu l’interroger sur ses motivations. Maillot des Diables floqués Kevin De Bruyne, mais porté à l’envers, le jeune homme n’avait pas de mauvaises intentions.

C'est Thomas Vermaelen qui a intercepté l'envahisseur. ©PDV

"Je suis un grand fan de Manchester City depuis plusieurs années et j’adore Kevin. Je voulais juste qu’il me dédicace mon maillot. J’ai d’abord demandé s’il pouvait venir mais on m’a dit non. Alors j’ai tenté de courir vers lui. Dommage de ne pas avoir réussi."

La séance a pu reprendre normalement par la suite.