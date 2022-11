La défense des Diables inquiète beaucoup de gens avant la Coupe du monde, mais pas Toby Alderweireld. "Souvenez-vous de nos matchs contre le Brésil et le Portugal."

Alderweireld protège la défense : "On est critiqués mais on est toujours présents dans les moments importants"

Ce n’est pas seulement en Belgique. Quand on lit les guides de la Coupe du monde des journaux étrangers, c’est toujours la même rengaine dans les pages consacrées aux Diables : la défense n’est pas rassurante. Elle est vieillissante et les jeunes derrière ne sont pas encore au niveau. Toby Alderweireld sourit quand on le soumet à ces interrogations de la presse foot...