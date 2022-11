Le chaos énerve le coach de l’Égypte : “On va arrêter la conférence de presse”

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Même dans le magnifique stade national du Koweït, l’organisation locale est catastrophique. La conférence de presse de l’Égypte s’est tenue dans le chaos le plus total. Un haut-parleur qui grinçait, des téléphones mobiles qui sonnaient, des gens qui rentraient et sortaient, même un enfant qui jouait sur un jeu électronique : les conditions de travail étaient abominables.

À un certain moment, le coach portugais de l’Égypte, Rui Vitoria, en avait marre. “Je ne comprends même pas les questions que mon interprète me traduit ! Si cela continue, on va arrêter cette conférence de presse !”

Finalement, il a accepté de répondre à une question supplémentaire.