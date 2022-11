Roberto Martinez évoque l’après-Mondial : "Certains joueurs ont déjà dit qu’après la Coupe du monde, ils se concentreraient sur leur club"

La Coupe du monde démarrera véritablement le 23 novembre pour les Diables rouges, avec un premier duel face au Canada. Mais les Diables sont déjà en mode "grand tournoi" depuis qu’ils ont rejoint le Koweït mardi.

Avant le rassemblement, Roberto Martinez a donné une large interview au quotidien AS. Si dans celle-ci il évoque les problèmes d’Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid, les soucis musculaires de Romelu Lukaku ou encore le nouveau statut acquis par Thibaut Courtois, une petite phrase est passée un peu inaperçue.

Alors qu’il estime que le Mondial 2022 sera le dernier grand tournoi de la génération dorée, Roberto Martinez a lâché une petite phrase mystérieuse : "Certains joueurs ont déjà dit qu’après la Coupe du monde, ils se concentreraient sur sa carrière en club"

S’il ne précise pas le nom du joueur en question, on peut légitimement penser qu’il s’agit de joueurs parmi les tauliers de notre équipe nationale depuis de nombreuses années. Reste à savoir de qui il s’agit entre Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Meunier, Axel Witsel, Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku ou Kevin De Bruyne…

Qu’ont-ils déjà déclaré au sujet de leur retraite internationale ?

En essayant de jouer au jeu des devinettes, on peut se dire que, même s’ils vieillissent, Alderweireld, Vertonghen ou encore Mignolet ne doivent pas avoir trop de mal à mêler plus ou moins facilement leur carrière de joueur en club et en équipe nationale. En raison notamment des déplacements moindres, de l’intensité moins forte en Pro League par rapport aux cinq grands championnats… Le défenseur de l’Antwerp l’a d’ailleurs confirmé il y a quelques jours au Laatste Nieuws : "Je suis très fier d’avoir l’honneur de représenter mon pays. Mais mes derniers matchs ne sont pas pour tout de suite."

De son côté, Thibaut Courtois ne semble pas pressé d’arrêter sa carrière internationale, comme il l'avait confié dans son podcast "Thibaut Talks" en début d’année: "Pour la retraite, j’ai toujours eu l’âge 38 ans en tête. Ce sera peut-être une année en plus ou en moins, on verra car ça dépendra des options que j’aurai dans le futur, de ce qu’il se passera et si je suis bien physiquement. En attendant, il me reste quelques années. Je n’ai toujours pas gagné la Ligue des champions (NdlR, gagnée quelques mois plus tard) et, avec l’équipe nationale, même si c’est plus difficile, il peut encore y avoir une Coupe du monde ou un Euro".

Dans nos colonnes, Axel Witsel expliquait également il y a un an qu’il ne se voyait pas arrêter avec les Diables rouges après la Coupe du monde 2022 : "Il faudra voir comment je me sens, mais dans ma tête, je ne me dis pas que ce sera le Qatar et puis terminé", déclarait-il à l’époque. Au vu de son début de saison avec l’Atletico Madrid, les sensations du Liégeois sont encore bonnes…

Dans l’autre sens, on peut penser qu’après quatre années de galère au Real Madrid, Eden Hazard aura envie de se lancer un nouveau défi, dans un nouveau club, et de s’y consacrer à 100 %. D’autant qu’en septembre 2021, il s’était montré assez énigmatique sur son avenir en sélection : "Je vais continuer jusqu’au Qatar. Il est possible que j’arrête après. Cela va dépendre de moi, des blessures, de comment je me sentirai. Les résultats que nous obtiendrons n’influenceront pas ma décision", expliquait-il à l’époque.

De même, à 35 ans, Dries Mertens n’est plus qu’un réserviste aux yeux de Martinez. Évoluant maintenant en Turquie, il voudra peut-être davantage se consacrer à sa famille lors des trêves internationales plutôt que d’effectuer de longs voyages vers la Belgique.

Enfin, dans leur propos, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ont déjà évoqué à demi-mot leur retraite internationale. Lukaku affirmait déjà en 2018 que l’Euro 2020 serait sa dernière grande compétition. S’il est finalement revenu sur sa parole, on peut penser que les nombreuses blessures qui frappent Big Rom depuis plusieurs mois, lui feront à nouveau réfléchir à cette possibilité.

Il y a quelques semaines, KDB avait, lui, déjà évoqué le fait que cette Coupe du monde serait sa dernière. Si cela ne veut pas dire qu’il va mettre un terme à sa carrière dès la fin du Mondial au Qatar, De Bruyne se plaint souvent du nombre grandissant de rencontres chaque saison. Il n’a pas non plus caché son désintérêt pour certains matchs des Diables en qualifications ou en Ligue des Nations. De là à fermer totalement le chapitre qui le lie aux Diables rouges ? Réponse dans quelques semaines…