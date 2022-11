Toby Alderweireld : “Avec son tacle, Vermaelen a montré qu’il est encore affûté”

Toby Alderweireld avait le sourire quand on lui a posé une question sur le tacle avec lequel Thomas Vermaelen a éliminé l’envahisseur du terrain de la veille. “Oui, on en a bien rigolé. Thomas a montré qu’il est encore affûté.”

Son sourire n’a pas disparu quand on a parlé des critiques à l’adresse de la défense. “Cela nous sert de motivation. Aux grands tournois, on a toujours répondu présent, comme contre le Brésil et le Portugal. Moi, je suis en pleine confiance, j’ai 100 % de temps de jeu avec l’Antwerp. Si j’ai bon espoir que Vertonghen sera prêt ? Oui. Et si ce n’est pas le cas, je n’ai pas peur de jouer avec un autre joueur à mes côtés.”