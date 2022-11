Vertonghen back droit, Theate-Debast en défense et Openda en pointe : la bourde d'un média français sur la compo des Diables rouges

Alors que la Coupe du monde approche à grand pas, les différents médias lancent leur guide pour la Coupe du monde. Présentations des équipes, joueurs à suivre, pronostics, … Vous pouvez d’ailleurs retrouver également le Guide du Mondial de La DH.

Pour Le Parisien, la Belgique fait par exemple toujours partie des équipes favorites du tournoi, même si le journal français reconnait aussi que les cadres ont pris de l’âge. Par contre, plus improbable, le quotidien français a donné une composition d’équipe des Diables rouges assez improbable dans une espèce de 4-3-3 (alors que Roberto Martinez aligne trois défenseurs depuis toujours).

La composition probable des @BelRedDevils à la Coupe du monde selon @le_Parisien 🤔 (Y'a rien qui va) pic.twitter.com/ctbE2sHTiR — Julien Collignon (@JulienCollignon) November 17, 2022

On y retrouve par exemple le duo Zeno Debast-Arthur Theate en défense, accompagné par… Vertonghen et Alderweireld respectivement aux postes de back droit et back gauche. Sans oublier que Lois Openda est présenté comme l’attaquant titulaire, en l’absence de Romelu Lukaku.

Même si on n’est pas sélectionneur, on est quand même prêt à parier que Roberto Martinez ne débutera pas la Coupe du monde avec ce onze de base.