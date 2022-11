DH Football club spécial Thomas Meunier : "Il avait acheté des tickets pour son premier match alors qu’il allait jouer"

Avant le début de la Coupe du monde, toute l’équipe du DH Football s’est mobilisée pour vous préparer une nouveauté : Histoire de Diable. Dans ce nouvel épisode, Thomas Meunier est au centre des débats avec son arrivée en sélection, son plus mauvais match et ses meilleures performances. Autour de la table de Jonathan Lange pour en discuter, Maxime Jacques, Romain Van der Pluym et Christophe Franken.