L’organisateur du match contre l’Égypte au Koweït est un ancien Brugeois : “J’avais signalé Mo Salah au Club”

Nader El Sayed, ex-gardien du Club Bruges à la fin des années 90, a mis sur pied cette étonnante rencontre Belgique - Égypte délocalisée au Koweït. On l’a retrouvé à l’ombre d’une palmeraie d’un luxueux palace.

Pourquoi l’Égypte ? Et pourquoi au Koweït ? Les questions ont pu se poser. Et elles ont la même réponse : Nader El Sayed. Ancien gardien du Club Bruges (1998-2000) et de la sélection égyptienne (111 caps), c’est lui qui a mis sur pied ce match de préparation, disputé vendredi au Jaber Al-Ahmad...