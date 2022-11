Witsel et Carrasco pointent les problèmes des Diables : "On n’a pas respecté ce qu’a demandé le coach"

Positionné durant 90 minutes dans l’entrejeu des Diables, Axel Witsel est sorti de la rencontre à Koweit City avec un goût de trop peu. "C’est dommage qu’on prend le deuxième but dès le début de la seconde mi-temps, parce que nous étions mieux par la suite, même si nous ne gagnons pas le match", a réagi le Liégeois au micro de la RTBF. "Ce n’est pas alarmant parce que ça ne reste qu’un match amical. Je ne pense pas que c’est un coup au moral pour l’équipe, mais c’est sûr que c’est dommage parce que nous avions envie de gagner avant d’aller à la Coupe du monde."

"Nous avions le match en main."

"Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme prévu", regrette de son côté Yannick Carrasco, pourtant auteur d’un excellent match (avec notamment la passe décisive pour Openda) depuis son couloir gauche. "J’ai essayé de percuter, d’amener du danger et de travailler défensivement. Avant d’encaisser le but en première mi-temps, nous avons quand même pas mal poussé. Nous avions le match en main."

KUWAIT CITY, KUWAIT - NOVEMBER 18 : Carrasco Yannick forward of Belgium during the preparation World Cup international match between Belgium and Egypt at the Jaber Al-Ahmad Stadium on November 18, 2022 in Kuwait City, Kuwait, 18/11/2022 ( Photo by Vincent Kalut / Photo News ©VKA

"Le point positif, c’est notre réaction en deuxième mi-temps", préfère penser Axel Witsel. "On a mieux réagi qu’en première. Mais ça n’a pas été un match simple parce que nous n’avons pas bien respecté nos positions en première période. Le coach a été précis avant le match et nous n’avons pas vraiment respecté ce qu’il a dit puis nous avons été en difficulté."

"Ca ne serait peut-être pas arrivé si on avait respecté les consignes."

Outre la perte de balle de Kevin De Bruyne qui a offert le 1-0 à l’Égypte, les Diables ont en effet montré pas mal de carences des deux côtés du terrain en première période. "Qu’est-ce qu’on n’a pas respecté ? Certaines consignes en possession de balle", pointe le médian de l’Atletico Madrid. "Et aussi défensivement : on a vu qu’il était difficile pour nous de les presser. Par la suite, nous avons un peu rectifié. Ce sont des petits détails mais au final, ça permet à l’adversaire de partir en contre, d’avoir quelques occasions et d’y croire. Puis ça devient compliqué. Alors que ça ne serait peut-être pas arrivé si on avait respecté les consignes."

Son partenaire en club a quant à lui observé un manque d’engagement. "Il faut gagner les deuxièmes ballons et jouer plus haut dans ce genre de match", a commenté Carrasco. "Quand on gagne les deuxièmes ballons, l’équipe se sent plus forte et ça manquait de duels remportés. Le terrain n’était pas top non plus. Maintenant, nous devons tirer des leçons de nos erreurs et se préparer pour le premier match de la Coupe du monde."