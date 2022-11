Castagne revient sur la défaite face à l'Egypte: "Pour l'instant le coach nous laisse cogiter"

Les Diables rouges ont donné leur première conférence de presse dans leurs installations au Qatar, ce samedi. Timothy Castagne et Hans Vanaken étaient les deux joueurs désignés pour faire face à la presse belge.

Le joueur de Leicester n'a pas caché sa déception suite à la défaite de ce vendredi soir, face à l'Egypte. Reconnaissant son erreur d'alignement sur le deuxième but adverse, lorsqu'il a laissé partir Trezeguet à la limite du hors-jeu. "A d'autres moments du match, cet alignement était bon et les attaquants adverses étaient signalés hors-jeu mais c'est clair que lorsqu'on défend haut, cet alignement doit être tout le temps parfait."

Castagne assure que Roberto Martinez n'a pas encore débriefé ce match avec ses troupes. "Le coach nous a montré son mécontentement pendant la mi-temps mais pas depuis la fin du match. Je pense qu'il nous laisse un peu cogiter chacun dans notre coin avant de nous apporter ses remarques à froid un peu plus tard."

Vanaken: "La chaleur ne sera pas un problème"

Juste après Timothy Castagne, c'est Hans Vanaken qui s'est présenté face à la presse. Auteur d'une première mi-temps moyenne face à l'Egypte avant d'être remplacé, le médian de Bruges assure vouloir se battre pour sa place à la Coupe du monde: "Mon ambition est évidemment de jouer le plus possible. Je sais que la concurrence est grande dans le groupe mais je suis là pour aider l'équipe au maximum. Je sais que la titularisation d'hier et le remplacement à la mi-temps ne veulent pas dire grand-chose, c'était un match de préparation."

Une préparation importante au vu du changement de climat entre le Moyen-Orient et la Belgique: "Au Koweït, cela encore mais on sent qu'il fait encore plus chaud ici au Qatar. On a toutefois du temps devant nous pour nous adapter à cette chaleur, cela ne sera pas un problème."