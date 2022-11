Dries Mertens : "Ma place dans les 26 pour la Coupe du monde ? Je n’ai pas eu peur"

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

"Le résultat n’est pas bon et le jeu doit être meilleur. On doit s’y employer. Nous devions mieux jouer ce match." Dries Mertens y est allé sans détour après la défaite de son équipe face à l’Égypte (1-2). Monté au jeu à la pause, il n’a pas réussi à faire changer le cours du match. "Et je devais chercher ma respiration après cinq minutes", sourit-il.

Ce qu’il faut retenir de Belgique – Égypte (1-2) : si même De Bruyne se met à perdre des ballons…

Il refusait, par contre, de céder au négativisme suite à cette défaite. "Elle ne va pas nous peser sur le moral. Ce n’est pas une préparation idéale mais je préfère que ça arrive maintenant plutôt qu’à la Coupe du monde. Puis, je vois à l’entraînement que le niveau a augmenté avec l’arrivée de nouveaux joueurs."

Beaucoup de questions ont été posées avant l’annonce de la liste quant à sa présence au Qatar. Dries Mertens a répondu aux critiques. “Je n’ai pas eu peur de ne pas être dans les 26. Je suis parti jouer en Turquie (NdlR : Galatasaray). Je suis entré dans l’équipe et j’ai fait tous les matchs. Je pense que je suis au meilleur de ma forme."