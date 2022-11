Une Coupe du monde à 360 degrés avec la DH Les Sports +

Tout savoir sur notre dispositif pour cette Coupe du monde.

Des consultants de premier plan

Leurs noms vous sont familiers. Comme leur expertise, qui en fait les références du paysage médiatique belge francophone : Alex Teklak et Thomas Chatelle vous distilleront tout au long du tournoi leurs analyses en compagnie d’un petit nouveau, Jérémy Taravel. Et toutes les polémiques liées à l’arbitrage seront disséquées par Laurent Colemonts.

Trois chroniqueurs diaboliques

À occasion exceptionnelle, chroniqueurs exceptionnels. Christian Kabasele, Deborah Meunier et Kylian Hazard vous livreront leur regard sur les Diables et sur cette Coupe du monde forcément particulière pour eux.

Toute une rédaction sur le pont

Pour cette Coupe du monde pas comme les autres, Yves Taildeman, Christophe Franken, Frédéric Bleus et Maxime Jacques seront sur place pour vous faire vivre au plus près ce tournoi. Dans le sillage des Diables forcément, mais aussi au travers de reportages à découvrir sur tous nos supports. De Doha à Bruxelles, toute la rédaction se mobilise avec un mot d’ordre : La DH sera le partenaire des supporters. Tout en n’éludant pas les questions polémiques liées à ce tournoi. Longs formats, interactivité, vidéos, concours de pronostics, quiz : plusieurs surprises vous attendent. Et nos différents guides, papier toujours en kiosque ou numérique en ligne, seront là pour vous accompagner.

Des Histoires de Diables à raconter

Quel est le point commun entre Alex Czerniatynski, Frankie Vercauteren, Patrick Vervoort, Danny Boffin, Georges Leekens, Glen De Boeck, Kevin Mirallas et Mario Innaurato ? Tous se sont installés à la table du DH Football Club ces dernières semaines pour revisiter leurs Coupes du monde respectives de 1982 à 2018 dans huit émissions spéciales qui se sont ajoutées à six autres épisodes de notre podcast où nos journalistes ont retracé le parcours en sélection de six cadres : Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Axel Witsel et Kevin De Bruyne. Et au lendemain de chaque rencontre, Le Décrassage passera lui aussi en mode Coupe du monde pour revenir sur les performances des Diables.

