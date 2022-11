Christian Kabasele se met dans la peau des Diables: "Les blessures ? On n’y pense surtout pas"

À quelques heures d’un premier match, l’excitation prime. Habituellement, le groupe se retrouve déjà deux ou trois semaines en amont du tournoi pour se préparer. Et l’arrivée à l’hôtel fait que les joueurs n’ont qu’une chose en tête : être au premier match. On découvre un endroit où on espère passer le plus de temps...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous