Hazard, Trossard, Doku ou Carrasco: quel Diable doit accompagner Batshuayi et De Bruyne en attaque, face au Canada ?

Eden Hazard le reconnaît lui-même: il n'aura plus jamais le niveau de 2018 et il manque actuellement de rythme pour pouvoir approcher sa meilleure forme. Mais Roberto Martinez semble vouloir maintenir sa confiance dans le capitaine des Diables.

Si l'on considère que Castagne pourrait occuper le flanc gauche (et ainsi libérer Carrasco pour un rôle plus offensif), les solutions sont pourtant nombreuses. Carrasco est sans doute le plus en forme, Doku le plus spectaculaire, Trossard le plus probable... sans oublier Mertens (spécialiste des matches d'ouverture à la Coupe du monde), De Ketelaere, Thorgan Hazard ou même Openda, bien que Roberto Martinez préfère un système de jeu avec un attaquant de pointe soutenu par deux milieux offensifs plutôt que l'inverse.

Jérémy Doku : "Que je joue 5, 10 ou 90 minutes, mon rôle sera de mettre le feu"

Qui doit être aligné aux côtés de De Bruyne et Batshuayi en attaque, selon vous ?