Thomas Meunier agacé: "Quand je vois l’enthousiasme aux Pays-Bas par rapport à notre pessimisme…"

Ce lundi, c’était au tour de Thomas Meunier et Axel Witsel de faire face à la presse, au Qatar. Avec un débat similaire à celui de la veille : le pessimisme ambiant en Belgique.

Et selon Thomas Meunier, les médias ont une influence sur ce que pensent les supporters des Diables : "Vous, les journalistes, êtes le relais principal entre l’équipe nationale et le grand public. Alors quand vous critiquez et que vous répétez sans cesse que la Coupe du monde sera difficile, cela déteint sur les gens."

Et le joueur de Dortmund de se justifier : "Quand je lis parfois les médias néerlandais qui se voient déjà aller loin, alors que, désolé, je trouve qu’ils ont une belle équipe mais je suis loin de les voir aller au bout dans ce tournoi, je ne comprends pas qu’on ne montre pas plus d’enthousiasme en Belgique."

"Je suis mal placé pour parler de boycott"

Longuement interrogé sur la polémique du brassard de capitaine, Meunier trouve "malin de la part de la Fifa d'avoir attendu le dernier moment pour interdire le symbole LGBT. On ne peut pas protester une fois qu'on est sur place, c'est trop tard." Il explique aussi se sentir peu crédible pour envisager toute forme de boycott: "J'ai joué quatre ans au PSG, ce serait cracher dans la soupe de dire maintenant du mal du Qatar. J'ai passé quatre belles années à Paris sans avoir jamais été influencé. Si la fédération avait décidé de ne pas venir au Qatar, on l'aurait accepté. Mais si on avait demandé aux joueurs de choisir, je serais venu."