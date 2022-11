Jan Vertonghen va vendre des maillots de la Coupe du monde aux enchères

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Il veut aider des enfants en difficultés via sa Fondation.

Jan Vertonghen, qui va jouer son 143e match en équipe nationale contre le Canada, lance une action caritative depuis le Qatar au profit de sa propre fondation. En collaboration avec son partenaire Vavato, il va vendre aux enchères des maillots dédicacés et portés par les Diables rouges à la Coupe du monde. La vente débute ce mardi 22 novembre et se terminera le 4 décembre.

La Fondation Jan Vertonghen aide des enfants porteurs de handicap, malades et dans le besoin. Les recettes seront investies dans des terrains de jeux et dans des unités résidentielles d’hôpitaux. En outre, Vavato offrira dix billets duo pour une rencontre avec Vertonghen et un maillot officiel de la Coupe du monde dédicacé par tous les Diables rouges. ​

"J’ai lancé la Fondation Jan Vertonghen à l’occasion de ma 100e apparition internationale en tant que Diable rouge, a déclaré Vertonghen. Fier père de trois enfants en bonne santé, je m’efforce de créer un monde qui permet aux enfants d’atteindre leur plein potentiel. Chaque enfant est spécial et a besoin de détente, d’amusement et d’exercice. J’espère qu’avec cette action, les enfants en difficulté pourront oublier leurs soucis pendant un moment." ​

Les enchères débutent à 50 euros. Faire une offre est possible via ce lien : https://vavato.com/fr/homepage/worldcup-shirts-red-devils-charity-auction-04-12-2022.