Tomasz Radzinski, le plus belge des Canadiens analyse nos adversaires : “Laissons croire le monde que nous ne sommes que le Canada”

Guillermo Ochoa (ex-Standard) engagé pour une cinquième Coupe du monde : "C’est un privilège"

Remplaçant en 2006 et 2010, puis titulaire en 2014 et 2018, l’ancien gardien du Standard, concentré sur 2022, pense déjà à 2026, pour établir un nouveau record de participation à six Coupes du monde.