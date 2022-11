Belgique – Canada : vous avez choisi exactement le même onze que Roberto Martinez

En prélude au premier match des Diables rouges au Qatar, nous vous avions proposé de vous glisser dans la peau de Roberto Martinez en désignant les onze joueurs qui, selon vous, devaient débuter la rencontre Belgique – Canada.

Et, cette fois, il n’y a pas eu débat. Vous avez choisi exactement la même équipe que celle qui sera alignée à partir de 20h par Roberto Martinez.

Le duel le plus serré s’est disputé, sans surprise, en défense où Leander Dendoncker n’a devancé Zeno Debast que d’une dizaine de votes, lui aussi au coude à coude avec Arthur Theate.

Belgique - Canade en direct sur dh.be

Devant, pas de discussion, non plus. Avec un Michy Batshuayi en pointe, bien loin devant Loïs Openda. Vous avez également largement plébiscité Eden Hazard, qui a par exemple récolté trois fois plus de votes que Leandro Trossard.