Kevin De Bruyne, roi des ventes aux enchères

Alors que les Diables entament leur Coupe du Monde au Qatar et qu'on espère les voir briller, Jan Vertonghen, via son association venant en aide aux enfants porteurs de handicap, malades, ou dans le besoin, met en vente via la plateforme d'enchères Vavato, le maillot dédicacé des Diables engagés au Qatar. Les revenus iront aux terrains de jeux et aux unités résidentielles des hôpitaux. En outre, Vavato offrira dix billets duo pour une rencontre exceptionnelle avec Jan Vertonghen et un maillot officiel de la Coupe du Monde dédicacé par tous les Diables Rouges. ​"Vavato est un partenaire régulier de la fondation depuis plusieurs années. Grâce à la forte notoriété de leur plateforme d'enchères, nous générons à chaque fois un beau revenu, qui est intégralement reversé à la Fondation Jan Vertonghen", déclare Jan Vertonghen.

"J'ai lancé la Fondation Jan Vertonghen à l'occasion de ma 100 ème apparition internationale en tant que Diable Rouge. Avec la Fondation, je veux donner quelque chose en retour pour tout le soutien que j'ai reçu tout au long de ma carrière de footballeur. Fier père de trois enfants en bonne santé, je m'efforce de créer un monde qui permette aux enfants d'atteindre leur plein potentiel. Chaque enfant est spécial et a besoin de détente, d'amusement et d'exercice. Les revenus de la vente aux enchères iront à des terrains de jeux ou à des unités résidentielles dans des hôpitaux, dans l'espoir que les enfants en difficulté puissent oublier leurs soucis pendant un moment", ajoute le Diable Rouge.

Concrètement, vous avez jusqu'au 4 décembre à 21 h pour placer vos enchères. Tous les maillots ont été mis à prix à 50 €, mais les enchères s'envolent déjà. Et King Kevin fait une fois de plus honneur à son statut. Sa vareuse s'affichait ce mercredi à 420 €, la plus chère d'entre les Diables. Romelu Lukaku attise les convoitises également: son maillot grimpait à 320 €. Sur le podium, Thibaut Courtois séduit lui aussi avec son maillot à 270 €. Pour sûr, ces enchères qui n'en sont encore qu'au début, vont réellement s'envoler dans les prochains jours.