La poisse pour ce supporter des Diables présent au Qatar : il se casse la hanche et manque le match face au Canada

Peter Wynants, 66 ans, est un fervent supporter des Diables. Tellement fervent qu’il a pris ses billets, avec son épouse, pour assister à tout le parcours de notre équipe nationale au Qatar. Mais ce qui devait être un rêve éveillé se transforme en petit cauchemar.

En effet, comme il l’a confié à nos confrères du Het Laatste Nieuws, Peter, qui a trouvé un logement à Dubaï durant la compétition, allait prendre l’avion pour se rendre au Qatar voir les Belges. Mais il s’est trébuché sur un autre passager à l’aéroport de Dubaï.

La suite, il la raconte à HLN. “Je suis tombé très mal sur le côté gauche et j’ai immédiatement ressenti beaucoup de douleur au genou et à la hanche. Ils m’ont emmené avec une ambulance dans une salle d’examen à l’aéroport. Comme ils ne pouvaient pas y faire de radiographies, ils m’ont emmené à la clinique près de notre hôtel. Je me suis cassé la hanche et je ne peux pas me lever car je ne peux pas exercer de pression sur ma jambe gauche”, confie Peter, qui est originaire de Balen (dans la province d’Anvers).

Heureusement, Peter avait souscrit à une assurance auprès d’Europe Assistance deux jours avant son départ. Il ignore cependant pour l’heure s’il pourra être opéré à Dubaï ou s’il devra être rapatrié en Belgique. Lui espère la première option, qui pourrait éventuellement lui permettre de tout de même assister à quelques matches, s’il peut circuler en fauteuil roulant.

En attendant, Peter doit prendre son mal en patience. Et il ne pourra même pas voir le match des Diables face au Canada à la télévision : “Il n’y a pas une seule chaîne ici qui diffuse le match”, explique le malheureux depuis son lit d’hôpital. Reste à espérer une victoire belge pour lui donner un peu de baume au cœur…