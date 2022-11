Vincent Kompany en spectateur attentif des Diables rouges : “Ce n’était clairement pas notre meilleure performance”

Consultant pour la BBC au Qatar, Vincent Kompany a pu suivre en tant que spectateur attentif le début de campagne des Diables rouges face au Canada. Comme tout le monde, Vince The Prince a vu les Belges souffrir en première mi-temps.

”Je suis surpris de la performance de la Belgique jusqu’ici”, expliquait-il à la pause. “Nous avons de la chance d’avoir le premier but. Nous manquons un peu de vitesse devant pour revenir en défense. C’est un match difficile.”

Après la rencontre et une fois la victoire en poche, Kompany n’a pas changé d’avis. Même s’il se montrait tout de même satisfait de ce succès important face au Canada : “On peut voir que les joueurs sont contents avec cette victoire mais c’était une rencontre très difficile”, a-t-il déclaré sur le plateau de la BBC, saluant tout de même la prestation de Thibaut Courtois qui a arrêté un penalty en début de match, “Thibaut Courtois était concentré et est resté calme quand les Diables ont eu besoin de lui. Mais clairement, ce n’était pas la meilleure prestation.”

