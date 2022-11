Hazard qui rassure, De Bruyne qui agace: le Décrassage revient sur Belgique-Canada (PODCAST)

Romain Van der Pluym, Vincent Blouard et Maxime Jacques sont autour de la table de Jonathan Lange au lendemain de Belgique-Canada et d'une victoire poussive des Diables rouges. Et avec eux, l’important, c’est les trois points :

- Eden Hazard vous a-t-il rassuré ?

- Kevin De Bruyne vous a-t-il agacé ?

- Que faut-il changer contre le Maroc ?