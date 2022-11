Les mots durs de Daniel Riolo sur les Diables rouges: "Qu'est-ce que les Belges peuvent espérer avec cette équipe?"

Comme la presse internationale, le journaliste Daniel Riolo n'a pas du tout été convaincu par la prestation des Diables rouges face au Canada. Dans l'émission "After Foot" sur RMC, le journaliste a analysé la victoire au forceps de l'équipe de Roberto Martinez. "La Belgique est une équipe qui est vieillissante", résume-t-il. "J'ai l'impression que chaque fois qu'on regarde l'équipe belge, c'est toujours les mêmes joueurs depuis des années. En club, on ne les voit plus beaucoup. Eden Hazard, c'est fini. Il ne reste que De Bruyne comme joueur de niveau international. Les autres n'existent plus, ils sont tous passés de l'autre côté."

La réaction géniale de Lukaku sur le penalty arrêté par Thibaut Courtois (VIDEO)

Selon Riolo, la formation belge a de quoi se satisfaire de cette victoire, malgré le niveau de jeu préoccupant. Mais c'est à peu près tout. "Je ne m'attendais pas à ce que les Belges gagnent ce match aussi "petitement" et qu'ils se fassent bouger à ce point", avoue-t-il.

"Toujours les mêmes joueurs"

D'autant que la rencontre aurait pu tourner bien différemment sans le penalty sauvé par Thibaut Courtois. "Qu'est-ce qui se passe si Davies marque le peno, qu'il tire vraiment très mal? Est-ce que cela donne une autre tournure à ce match? Est-ce qu'on se retrouve avec une surprise de plus, un match du type Japon-Allemagne ou Arabie saoudite-Argentine? On peut se poser la question."

Riolo est donc très sceptique pour la suite du tournoi des Diables rouges. "Qu'est-ce que les Belges peuvent envisager avec cette équipe-là? Les trois points vont leur faire un bien fou dans ce groupe très ouvert. Avec un nul maintenant, ils peuvent au minimum être deuxièmes. Mais, je ne sais pas... Cette équipe ne se renouvelle pas. Ce sont toujours les mêmes joueurs. Pourtant, il y a une équipe qui travaille bien et qu'on voit en Ligue des Champions, c'est Bruges. Mais on ne le voit pas en équipe nationale..."