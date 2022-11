Membre des rubriques football et cyclisme

On a posé au coach des Diables les questions qui nous taraudaient après la décevante entrée en matière des Diables rouges au Mondial. Voici ses réponses.

Martinez s’est fâché à la mi-temps de Belgique-Canada : “Mais je peux encore me mettre plus en colère que ça”

On va d’abord vous dévoiler un peu les coulisses d’un grand tournoi. Après les matchs, il n’est pas rare que le sélectionneur fédéral accorde une interview exclusive à la presse belge. Pour revenir, à froid, sur la rencontre de la veille. Vu la pauvreté du match des Diables face au Canada, et malgré la victoire, on...