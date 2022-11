Modric sifflé et De Bruyne surpris : voici comment est désigné l’homme du match en Coupe du monde

C’est un moment attendu à la fin de chaque rencontre du Mondial : le speaker du stade annonce le nom de l’homme du match à tout le stade. Si depuis le début du tournoi, il y avait eu peu ou pas de contestation sur le nom du joueur désigné (Valencia, Bale, Ochoa,… ), cela n’a pas été le cas ce mercredi. En début d’après-midi, quand il a été annoncé que Modric avait été désigné man of the match de la rencontre entre le Maroc et la Croatie (0-0), tout le stade, rempli par plus de 10 000 fans marocains, a répondu par des… sifflets. Pas parce que les supporters des Lions de l’Atlas n’aiment pas le Ballon d’or 2018, mais parce que cette récompense n’était tout simplement pas méritée. Sofyan Amrabat, roi de l’entre-deux durant 90 minutes, a été le meilleur homme sur la pelouse.

Après le match des Diables, la contestation a été encore plus vive. D’autant plus qu’elle venait du principal intéressé, lui-même. “Je suis surpris de recevoir ce trophée, car je ne le mérite pas. C’est peut-être grâce à mon nom, car je n’ai pas joué un grand match”, expliquait KDB, en conférence de presse, quelques minutes après avoir reçu le trophée rouge sponsorisé par la célèbre marque de bière Budweiser (en vente uniquement dans les fans zones et dans les espaces VIP des stades). Sa distinction était d’autant plus surprenante car, juste après le match, le speaker du stade avait distinctement annoncé Thibaut Courtois, comme homme du match. Ce qui était beaucoup plus légitime.

Peut-être les votes ont-ils été recomptés entre-temps. Car il faut savoir qu’ils proviennent de trois sources différentes. La désignation de l’homme du match se fait en cumulant les votes sur le site officiel de la FIFA, ceux sur le compte twitter de la FIFA (avec le hashtag #ManOfTheMatch) et enfin ceux de l’application officielle de la FIFA. Les votes sont ouverts de la première seconde de la mi-temps jusqu’à la dernière seconde du match. En cas de match fermé ou peu emballant, il est donc logique de voir certaines stars bénéficier de leur popularité pour obtenir des votes plutôt que par leur performance. De Bruyne en a été la preuve ce mercredi.

