Kevin De Bruyne fait son mea culpa après sa brouille avec Alderweireld : “Ça me frustre mais je devrais moins le montrer”

C’est une image qui a marqué les esprits. Plutôt que d’aller fêter le but de Batshuayi, De Bruyne s’est précipité vers Roberto Martinez pour des réajustements tactiques. Une dispute avec Alderweireld s’en est suivie. “Nous sommes des hommes, pas des enfants de chœur, et on se dit les choses. Ce n’est pas un petit match de foot mais le Mondial. Ce la montre qu’on est impliqués et ce n’est pas grave. Tout est allé très vite. On a déjà tourné le bouton, c’est du passé”, avait précisé le défenseur de l'Antwerp à la fin du match.

48 heures plus tard, en conférence de presse, le joueur de Manchester City a toutefois réalisé son mea culpa. “Je sais que mes réactions ne sont pas toujours les bonnes. Nous ne pouvons pas jouer de la même manière que Manchester City. En tant qu’équipe nationale, vous devez vous adapter aux joueurs que vous avez. Est-ce que ça me frustre parfois ? Oui, mais je devrais le montrer moins bien que je m’y efforce. “

Logiquement, le leader de l'équipe a été interrogé sur le secteur défensif, principale inquiétude de ce début de Coupe du monde chez les Diables. KDB s'est montré plutôt honnête à tel point que cela fut surprenant. "Si le niveau reste ainsi, nous n’avons aucune chance de gagner", estime-t-il. " "La vitesse de la défense n’est pas un problème pour moi, mais notre niveau est plus faible depuis un certain temps et je m’en inquiète parfois parce que je sais que l’équipe a du potentiel."

L'élément de Manchester City s'est également montré lucide en reconnaissant que les Belges n'avaient pas été à la hauteur sur ce premier match mais il préfère ne retenir que la victoire. "Nous avons moins de stress avec ces trois points."

De quoi préparer la rencontre avec le Maroc plein de sérénité.