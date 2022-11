Eden Hazard : “La Belgique peut gagner la Coupe du monde si je suis bon”

Le capitaine des Diables rouges a été rassuré par sa prestation face au Canada et se sent prêt à monter en puissance.

À la veille de Belgique-Maroc, Eden Hazard était présent en conférence de presse au Media Center de Doha, ce samedi. Et il a été fidèle à lui-même au moment où nous avons évoqué le fait que ses prestations étaient toujours jugées avec une grosse part d’émotionnel. Quand il est mauvais, c’est une catastrophe. Et ses bonnes prestations suscitent énormément d’espoir. “Je suis habitué à cela, désormais. J’ai compris les critiques après l’Egypte, j’ai lu du positif après le match face au Canada mais si je ne joue pas bien face au Maroc, on entendra encore qu’Eden est fini. La réponse que je dois donner est simple : je dois bien jouer à tous les matchs pour que tout le monde soit content et qu’on puisse faire quelque chose de bien. J’ai toujours dit que plus j’enchaînerais les matchs, meilleur je serais. Et la Belgique peut gagner la Coupe du monde si Eden est bon. Si ce n’est pas le cas, ce sera plus difficile.”

Après ses 60 bonnes minutes jouées face au Canada, Eden Hazad se sent, dans tous les cas, prêt à enchaîner pour continuer à monter en puissance. “Tout va bien au niveau médical et je suis prêt pour le prochain match. On travaille bien avec le staff et j’ai bien récupéré. J’ai envie de jouer face au Maroc. Dès que je suis sur le terrain, je suis heureux.”