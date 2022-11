Thibaut Courtois sur le point de battre un record de Jan Ceulemans: "Nous pouvons être fiers !"

S'il ne se blesse pas d'ici le match contre le Maroc, Thibaut Courtois va battre un vieux et prestigieux record de Jan Ceulemans.

À 30 ans , le gardien des Diables rouge deviendra le joueur belge ayant disputé le plus de matches dans des phases finales d’Euro et de Coupe du monde. Il comptabilisera alors un total de 24 matches. Eden Hazard n'est pas très loin dans ce classement avec 21 matches.

Comment Courtois débriefe ses matchs: “Thibaut est un des gardiens les plus complets, sinon le plus complet"

Jan Ceulemans a réagit auprès de nos confères du Nieuwsblad. "Il y a de pires noms pour se faire dépasser. Thibaut est le meilleur gardien de but du monde. Il l’a également montré contre le Canada. Il était prévisible que quelqu’un de cette génération me ferait perdre la première place tôt ou tard. Ils sont présents à chaque grand tournoi et survivent à la phase de groupe à chaque fois. Cela en dit long sur la force de l’équipe nationale belge ces dernières années. Nous pouvons en être fiers", estime l'ancien joueur.