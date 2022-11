La qualification, le niveau de jeu et Lukaku : les Diables, c’est le moment de nous rendre le sourire !

Face au Maroc ce dimanche (14 h en Belgique), les Diables rouges ont l’occasion de sortir le Royaume de la morosité, au moins l’espace de 90 minutes. Une belle victoire et on oublie tout ?

Un dimanche après-midi de la fin du mois de novembre. On prévoit de la pluie toute la journée. On ne sera pas loin d’une des journées les plus déprimantes de l’année. On pourrait la rendre plus triste encore en vous donnant...