Roberto Martinez après la défaite des Diables rouges contre le Maroc : “Il y a des tensions dans le groupe”

”Hier, j’ai vu la peur de perdre sur les visages et c’est de ma responsabilité de trouver des solutions, de changer l’état d’esprit des joueurs”, débute Roberto Martinez. “Notre équipe est offensive et aime se créer des opportunités. On est parvenu à casser la première ligne de pressing du Maroc à plusieurs reprises, mais sans se procurer des grosses occasions. C’est pour ça que la joie n’était pas présente de notre côté dans cette partie. On ne parvient pas à développer tout notre potentiel en ce moment”, continue-t-il, avant d’assurer qu’il “sait quoi faire pour faire revenir la joie dans l’équipe” : “On a quelques jours devant nous. On a fait suffisamment de choses dans le premier match pour le gagner. On a mieux débuté contre le Maroc, on a eu de bons moments. Il y a plusieurs aspects sur lesquels nous n’étions pas prêts, ça doit redevenir le cas contre les Croates. C’est un peu notre finale dans ce Mondial. Je n’ai pas de regret sur ce match, je n’en ai jamais.”

”Très loin de leur niveau de 2018”, “Kevin De Bruyne avait raison”: la presse dézingue les Diables rouges après la déroute contre le Maroc

Auprès de la RTBF, le coach des Diables rouges a admis qu’il y avait actuellement des “tensions dans le groupe” : “C’est naturel. Les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps. C’est comme dans une famille. Si vous n’avez pas de tension ou de désaccord, c’est que vous n’avez pas d’émotions. On sait qu’on peut le faire. On espérait être qualifié dès le deuxième match, mais c’est la réalité. Il nous reste une opportunité de passer. Aujourd’hui, on pense peut-être avoir seulement 10 % de chance de gagner contre la Croatie. Ce chiffre va grandir d’ici au match. Personnellement, j’y crois à 100 % car je crois beaucoup au potentiel de mon équipe”, ajoute-t-il.

”Certains ne veulent plus être là”, “Hazard n’est plus un joueur de foot”: Daniel Riolo cartonne encore les Diables rouges

Pour tenter d’arracher cette qualification, Romelu Lukaku pourrait faire son retour face aux Croates : “Au plus on aura d’options, au mieux ce sera. Il reste deux séances d’entraînement, on espère qu’il pourra débuter”, a conclu Roberto Martinez.